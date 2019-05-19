Компани прокомментировал возвращение в Андерлехт

Венсан Компани поделился эмоциями от назначения на должность играющего тренера брюссельского Андерлехта.

"В течение следующих трех лет я возьму на себя роль играющего тренера Андерлехта. Наилучшие в Бельгии. Такое решение может удивить вас. Однако, это самое страстное, но рациональное решение, которое мне приходилось когда-нибудь принимать.

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Как футболист я родился и вырос в Андерлехте, был в этом клубе с 6 лет. Недавно я позвонил в Андерлехт. Мне совсем неожиданно предложили должность играющего тренера. Мне объяснили свое видение и как все это работает на практике. Они (спортивный и технический директора – Футбол 24) продумали все.

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Концовка этого сезона не могла быть более памятной. Я жил мечтой в Манчестер Сити. За последние 3 года я узнал неимоверно много от невероятного тренера. Пеп Гвардиола возродил мою любовь к игре. Я был свидетелем, участвовал, анализировал, учился.

Манчестер Сити играет в футбол, в который хочу играть я. Я решил принять этот вызов и поделиться своими знаниями с будущими поколениями. Я добавлю немного Манчестера в сердце Бельгии", – написал Компани в своем Facebook.

Напомним, что 33-летний центрбэк вернулся в родной клуб, в котором начинал играть на профессиональном уровне в сезоне 2003/04. Венсан Компани продолжит играть, а также будет главным тренером Андерлехта.