Компани отказался возвращаться в Манчестер Сити – легенда не принял предложение Гвардиолы

Играющий тренер Андерлехта стремится реабилитироваться за провал в сезоне 2019/20, поэтому не принял предложение Хосепа Гвардиолы касательно возвращения в ряды Манчестер Сити.

Легенда Манчестер Сити Венсан Компани, который покинул клуб летом 2019-го, мог вернуться в ряды "горожан" в статусе помощника Хосепа Гвардиолы. Испанец продолжает поиск помощника после ухода Микеля Артеты в Арсенал, а бельгиец был одним из приоритетных кандидатов.

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До официального предложения дело не дошло, но 34-летний защитник уже намекнул, что пока не планирует возвращаться на Туманный Альбион. Бельгиец хочет реабилитироваться за неудачный сезон 2019/20, в котором Андерлехт занял лишь 8 позицию в чемпионате Бельгии, информирует Manchester Evening News.

Напомним, Компани отдал Манчестер Сити 11 лет и стал четырехкратным чемпионом Англии.

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