"Мы должны оглянуться на важную тему перед игрой с Интером. Дело было во всех игроках, которых нам не хватало из-за травм. Я считаю, что мы все равно выступили хорошо. Нам было обидно после первой игры, а после второй еще больше. Многие вещи были правильными, у нас была невероятная поддержка болельщиков. Было два момента, в которых мы должны были сыграть лучше, но мы также должны признать качество Интера. Тем не менее, я считаю, что мы создали достаточно, чтобы забить больше голов, чем Интер.

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Если я просто прокомментирую результат, это займет пять секунд. Суровая реальность такова, что мы не сыграем в домашнем финале Лиги чемпионов и мы уже не можем это изменить. Но что касается игры, мы знаем, что сделали достаточно, чтобы выиграть эти два матча. Мы вернемся в Лигу чемпионов через пять месяцев, но к тому времени есть и другие цели.

Мы играли против замечательной команды, они действительно хорошо обучены. Впрочем, я думаю, что жалею лишь о результате, потому что команда играла так, как я хотел. Мы просто должны были забить больше", – приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.

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