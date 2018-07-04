Компани: Нам не нужно бояться Бразилии

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии.

"Игра с бразильцами будет важнейшим для нынешнего поколения сборной Бельгии. Нам не нужно бояться соперника, мы хотим драться с лучшими командами мира. Мы сможем победить в пятницу только в том случае, если будем биться друг за друга.

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Перед матчем я обниму своих бразильских партнеров по Манчестер Сити, но как только игра начнется, подобные вещи уйдут в сторону. Чем больше я уважаю кого-то, тем больше хочу победить его на футбольном поле", – цитирует футолиста пресс-служба сборной Бельгии.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия состоится в пятницу, 6 июля. Начало поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.