toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Компани: Нам не нужно бояться Бразилии

21:36 19 Читати українською
Компани: Нам не нужно бояться Бразилии
Венсан Компани / Фото: ФИФА

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии.

"Игра с бразильцами будет важнейшим для нынешнего поколения сборной Бельгии. Нам не нужно бояться соперника, мы хотим драться с лучшими командами мира. Мы сможем победить в пятницу только в том случае, если будем биться друг за друга.

Бразилия – Бельгия: прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Перед матчем я обниму своих бразильских партнеров по Манчестер Сити, но как только игра начнется, подобные вещи уйдут в сторону. Чем больше я уважаю кого-то, тем больше хочу победить его на футбольном поле", – цитирует футолиста пресс-служба сборной Бельгии.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Бельгия состоится в пятницу, 6 июля. Начало поединка – в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теги
ЧМ 2018
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
22
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук