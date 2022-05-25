Компани может вернуться в Англию – легенду Манчестер Сити сватают в один из неудачников сезона в АПЛ
Наставник Андерлехта Венсан Компани продолжает вести переговоры с английским Бернли.
У Бернли есть трое претендентов на тренерское кресло, среди которых и Венсан Компани, сообщает The Athletic.
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Ранее легенда Ман Сити намеревался возглавить "бордовых", только если они сохранят место в АПЛ. Впрочем, Бернли в последнем туре уступили Ньюкаслу и вылетели в Чемпионшип. Клуб намерен объявить имя нового наставника уже к концу следующей недели.
К слову, Андерлехт под руководством Компани занял третье место в чемпионате Бельгии в прошлом сезоне, набрав 40 очков в чемпионской группе.
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