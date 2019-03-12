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Компани: Ливерпуль выиграет оставшиеся матчи чемпионата

10:43 79 Читати українською
Компани: Ливерпуль выиграет оставшиеся матчи чемпионата
Венсан Компани / Sky Sports

Капитан Манчестер Сити Венсан Компани считает, что его команде следует оставаться в форме, чтобы претендовать на чемпионство в АПЛ.

Венсан Компани уверен, что соперник Манчестер Сити в борьбе за чемпионство выигрывает оставшиеся матчи АПЛ, сообщает AS.

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Подопечные Пепа Гвардиолы имеют на одно очко больше, чем Ливерпуль за 8 туров до окончания чемпионата.

Манчестер Сити выиграл 24 матча из 30 в нынешней кампании, тогда как Ливерпуль одержал 22-ую победу в минувшее воскресенье в игре с Бернли.

Гвардиола сообщил друзьям, что готов продлить контракт с Манчестер Сити, – The Telegraph

"Мы не могли желать большего на данном этапе сезона, но мы все убеждены, что Ливерпуль выигрывает каждый матч до конца сезона".

Мы знаем, насколько велики задачи и насколько сложными будут игры против любой команды. Мы все расслаблены и спокойны, мы не теряем голову ", цитирует Венсана AS.

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Венсан Компани Венсан Компани Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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