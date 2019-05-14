Компани: Бернарду Силва иногда ведет себя как клоун

Защитник Манчестер Сити Венсан Компани оценил человеческие качества своего партнера Бернарду Силвы.

Капитан "горожан" считает, что у португальца еще достаточно пространства для дальнейшего развития.

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"Я часто ему говорю, что он на 50 процентов клоун на 50 процентов лидер. Когда он будет клоуном на 25 процентов, а лидером – на 75, он станет капитаном этой команды.

Он очень сильный. Честно говоря, он больше всех заслужил этот титул", – сказал Компани в эфире RMC.

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В этом сезоне Силва сыграл важную роль в успехах команды Гвардиолы. Игрок отличился 7-ю голами и 6-ю голевыми передачами в 36-ти матчах АПЛ.