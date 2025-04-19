В субботу, 19 апреля, в 33-м туре чемпионата Италии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 33-й тур

Лечче – Комо – 0:3

Голы: Диао, 33, 90+1, Гольданига, 85

Монца – Наполи – начало матча в 19:00

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В первом матче дня Комо на выезде разбил Лечче. Подопечные Сеска Фабрегаса забили три сухих гола в ворота соперника (Диао отметился дублем) и одержали уже третью победу подряд.

Как следствие, новичок Серии А за 5 туров до финиша практически обезопасил себя от понижения в классе – команда с 39-ю очками идет на тринадцатой строчке турнирной таблицы. В свою очередь Лечче с 26-ю пунктами балансирует над зоной вылета и в случае победы Венеции или Эмполи рискует свалиться туда.

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