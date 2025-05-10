В субботу, 10 мая, в 36-м туре чемпионата Италии состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 36-й тур

Комо – Кальяри – 2:1

Голы: Какере, 40, Стрефецца, 45+2, Кутроне, 78 – Адопо, 22

Лацио – Ювентус – начало матча в 19:00

Эмполи – Парма – начало матча в 21:45

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В первом матче дня Комо принимал Кальяри. Подопечные Сеска Фабрегаса, которые давно решили все задачи на сезон, одержали уже шестую подряд победу, оформив волевой камбэк. Пропустив в середине первого тайма, хозяева сумели уйти на перерыв в статусе победителей – Какере сравнял, а Стрефецца уже в добавленное время успокоил болельщиков. На экваторе второй сорокапятиминутки Кутроне окончательно снял вопрос о победителе.

Комо набрал 48 очков и остается на десятой строчке турнирной таблицы Серии А. Кальяри с 33-мя пунктами четырнадцатый – он зоны вылета его отделяет 6 пунктов.

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