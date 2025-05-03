Комо дожал Парму, одержав пятую победу подряд, Удинезе одолел Кальяри, прервав 7-матчевую безвыигрышную серию
В субботу, 3 мая, 35-й тур чемпионата Италии продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Италия, Серия А, 35-й тур
Кальяри – Удинезе – 1:2
Голы: Дзортеа, 35 – Саррага, 27, Кристенсен, 67
Парма – Комо – 0:1
Гол: Стрефецца, 79
Лечче – Наполи – начало матча в 19:00
Торино поделился очком с прямыми конкурентами Коваленко, команда украинца – на предпоследней строчке
В первом матче дня Кальяри принимал Удинезе. "Бьянконери" еще раньше солидно оторвались от зоны вылета и фактически доигрывали сезон, тогда как сардинцам было что терять. Несмотря на это, "зебры" не собирались отбывать номер на поле и в середине тайма вышли вперед. Через 8 минут хозяева отыгрались и после перерыва пришлось начинать все с начала.
Обе команды имели шанс забить, но больше повезло гостям – после навеса с углового Кристенсен филигранно замкнул мяч в сетку. Как следствие, Удинезе набрал 44 очка и остался на двенадцатой строчке. Кальяри с 33-мя пунктами четырнадцатый.
В параллельной встрече Комо в гостях дожал Парму. Для Фабрегаса и компании эта победа стала уже пятой подряд – команда набрала 45 очков и поднялась в топ-10. В свою очередь пармезанцы с 32-мя пунктами пока балансируют над зоной вылета.