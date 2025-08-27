Комментаторы из Казахстана обезумели после выхода Кайрата в ЛЧ – видео эмоциональной реакции
Комментаторы безумно отпраздновали историческую победу Кайрата над Селтиком, которая подарила команде выход в групповой этап ЛЧ.
В TikTok завирусился видеоролик с реакцией комментаторов на выход Кайрата в ЛЧ.
После решающего сейва Темирлана Амарбекова в серии пенальти казахские комментаторы забыли о своей работе и начали праздновать как обычные болельщики. Крик комментаторов был настолько сильным, что они едва не сорвали свои голоса.
Видео этой реакции уже набрало почти 2 млн просмотров.
Напомним, что Кайрат впервые в истории выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации ЛЧ клуб из Казахстана прошел шотландский Селтик, победив в серии пенальти благодаря трем сейвам Амарбекова.
