Комментаторы безумно отпраздновали историческую победу Кайрата над Селтиком, которая подарила команде выход в групповой этап ЛЧ.

В TikTok завирусился видеоролик с реакцией комментаторов на выход Кайрата в ЛЧ.

"Ау, Динамо, Кайрат вас переплюнул": звездный телеведущий потроллил киевский клуб "с миллионными ценниками на пузе"

После решающего сейва Темирлана Амарбекова в серии пенальти казахские комментаторы забыли о своей работе и начали праздновать как обычные болельщики. Крик комментаторов был настолько сильным, что они едва не сорвали свои голоса.

Видео этой реакции уже набрало почти 2 млн просмотров.

Напомним, что Кайрат впервые в истории выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации ЛЧ клуб из Казахстана прошел шотландский Селтик, победив в серии пенальти благодаря трем сейвам Амарбекова.

