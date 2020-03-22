Комментатор, который "гостил" у Малиновского, заразился коронавирусом и рассказал о неожиданном ходе болезни

Инфицированный коронавирусом журналист уже 24 дня проводит необычный эксперимент онлайн.

Известный испанский журналист и комментатор Кике Матеу сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер, что инфицирован коронавирусом. Он присутствовал на матче 1/8 Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией и именно там подхватил опасную болезнь.

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Матеу решил ежедневно в режиме реального времени рассказывать читателям о ходе своей болезни и делал это последние 24 дня. На прошлой неделе он дважды сдавал тесты на COVID-19: первый не подтвердил заболевания, однако вторая попытка оказалась положительной.

"Мой нефарт – легендарный", – подытожил ситуацию со своим здоровьем Матеу.

Напомним, Италия и Испания лидируют в Европе среди наиболее инфицированных коронавирусом. В обеих странах от COVID-19 совокупно умерло уже более 7 тысяч человек.

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