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Комментатор, который "гостил" у Малиновского, заразился коронавирусом и рассказал о неожиданном ходе болезни

12:10 87 Читати українською
Комментатор, который "гостил" у Малиновского, заразился коронавирусом и рассказал о неожиданном ходе болезни
Аталанта – Валенсия / Фото из открытых источников

Инфицированный коронавирусом журналист уже 24 дня проводит необычный эксперимент онлайн.

16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
 
Денис Черышев 67’
16’ Ханс Хатебур
42’ Йосип Иличич
57’ Ремо Фройлер
63’ Ханс Хатебур
67’ Денис Черышев

Известный испанский журналист и комментатор Кике Матеу сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер, что инфицирован коронавирусом. Он присутствовал на матче 1/8 Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией и именно там подхватил опасную болезнь.

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Матеу решил ежедневно в режиме реального времени рассказывать читателям о ходе своей болезни и делал это последние 24 дня. На прошлой неделе он дважды сдавал тесты на COVID-19: первый не подтвердил заболевания, однако вторая попытка оказалась положительной.

"Мой нефарт – легендарный", – подытожил ситуацию со своим здоровьем Матеу.

Напомним, Италия и Испания лидируют в Европе среди наиболее инфицированных коронавирусом. В обеих странах от COVID-19 совокупно умерло уже более 7 тысяч человек.

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Испания коронавирус Валенсия Валенсия Аталанта Аталанта Лига чемпионов 2019/20 Аталанта - Валенсия
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