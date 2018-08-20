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Комитет арбитров: Решение не засчитывать гол Кендзеры в ворота Александрии было правильным

17:02 24 Читати українською
Комитет арбитров: Решение не засчитывать гол Кендзеры в ворота Александрии было правильным
Томаш Кендзера / фото: ФК Динамо

Комитет арбитров ФФУ прокомментировал эпизод матча Динамо – Александрия, когда арбитр не засчитал гол Кендзеры.

"Решение не засчитывать гол Динамо было правильным, потому-что № 94 Динамо для того, чтобы нанести удар головой, в очевидный способ помогает себе – опирается руками на плечи непосредственного соперника, защитника Александрии. Гол был забит не по правилам и решение назначить штрафной удар на пользу защиты является правильным", – говорится на официальном сайте УПЛ.

Цыганков стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ

Напомним, матч 5 тура чемпионата Украины Динамо – Олександрия закончился со счетом 1:0 в пользу киевлян. Голом отметился Виктор Цыганков. Кроме этого, защитник киевлян Томаш Кендзера забил гол на 14 минуте, но он был не засчитан главным арбитром.

Украина5 тур

Динамо Киев - Александрия: Суббота 18 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Александрия
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Теги
Комитет арбитров ФФУ Динамо Киев - Александрия Динамо Киев Динамо Киев Томаш Кендзёра Томаш Кендзёра
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