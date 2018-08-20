Комитет арбитров: Решение не засчитывать гол Кендзеры в ворота Александрии было правильным

Комитет арбитров ФФУ прокомментировал эпизод матча Динамо – Александрия, когда арбитр не засчитал гол Кендзеры.

"Решение не засчитывать гол Динамо было правильным, потому-что № 94 Динамо для того, чтобы нанести удар головой, в очевидный способ помогает себе – опирается руками на плечи непосредственного соперника, защитника Александрии. Гол был забит не по правилам и решение назначить штрафной удар на пользу защиты является правильным", – говорится на официальном сайте УПЛ.

Цыганков стал лучшим игроком 5-го тура УПЛ

Напомним, матч 5 тура чемпионата Украины Динамо – Олександрия закончился со счетом 1:0 в пользу киевлян. Голом отметился Виктор Цыганков. Кроме этого, защитник киевлян Томаш Кендзера забил гол на 14 минуте, но он был не засчитан главным арбитром.