Ньюкасл обыграл Арсенал в матче 11-го тура чемпионата Англии со счётом 1:0 – единственный гол Гордона на 64-й минуте оказался спорным. После матча наставник "канониров" Микель Артета раскритиковал судейство, заявив, что во время голевой атаки Ньюкасла мяч покинул пределы поля.

Победный гол с тремя скандальными эпизодами в видеообзоре матча Ньюкасл – Арсенал – 1:0

Однако в четверг, 9-го ноября, дисциплинарная комиссия FA заявила, что гол Ньюкасла был забит по правилам. По этому поводу свои мнения высказали пять экспертов: четыре из них проголосовали за легитимность взятия ворот Арсенала. Они согласились с тем, что VAR не мог принять решение о том, вышел ли мяч за пределы поля.

В то же время комиссия признала, что главный арбитр встречи ошибся в двух эпизодах, когда не удалил игроков каждой из команд. По мнению экспертов, Кай Хаверц и Бруно Гимараес заслуживали получить по красной карточке за фолы против Шона Лонгстаффа и Жоржиньо соответственно.

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