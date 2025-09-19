В современном ритме жизни тайм-менеджмент стал приоритетом. Поэтому оформить карту Visa от ПриватБанка можно буквально за несколько секунд. Ее бесплатно доставляют по Украине и еще более чем в 60 стран.

Карта Visa – must have для комфортной жизни и работы. Она помогает закрыть все важные финансовые вопросы: получить выплаты, провести бизнес-операции или просто пойти на шопинг.

Учитывая универсальность карты, ПриватБанк сделал ее максимально доступной. Оформление в приложении "Приват24" длится всего несколько секунд, а доставку осуществляют через почтовых операторов.

По состоянию на лето 2025 года заказать карту с бесплатной доставкой можно в более чем 60 стран. Стоит заметить, что за рубежом действуют услуги адресной доставки (с курьерами), так и доставки в национальное почтовое отделение.

Куда доставляют карты Visa

Новая почта доставляет карты ПриватБанка в Польшу, Германию, Великобританию, США и еще в более чем 10 стран.

Укрпочта – в более 40 стран, в частности Австрии, Бельгии, Швеции, Канады, Австралии, ОАЭ, Турции, Израиля, Индии и других. Актуальный и полный перечень доступен при оформлении карты в приложении "Приват24".

Если заказ за границу и оператор доставки Новая почта – срок доставки составит 7-14 дней. Если Укрпочта – 7-30 дней.

В пределах Украины доставку осуществляет Новая почта в течение 1-5 дней.

Visa и ПриватБанк стремятся обеспечить максимальное удобство для своих клиентов, где бы они ни находились, говорится в сообщении.

Отмечают, что бесплатная доставка карт Visa - это вклад в поддержку украинцев, в частности, тех, кто находится на прифронтовых территориях и за рубежом.

Как заказать карту Visa

Заказать карту Visa можно в удобное для себя время, не выходя из дома. В этом поможет приложение "Приват24". Цифровую карту можно получить мгновенно, а физическую – с доставкой за считанные дни.

Для клиентов доступен заказ таких карт:

1) универсальная;

2) для выплат (в частности пенсий и социальной помощи).

Алгоритм действий для заказа карты за рубежом:

1) зайти в приложение "Приват24";

2) выбрать карту, перейти к настройкам;

3) нажать "Заказать карту" – "Международная";

4) указать адрес доставки, номер телефона страны, куда заказали карту, и email;

5) проверить данные и нажать "Продолжить".

Кроме того, от начала полномасштабной войны Visa и ПриватБанк продлили срок действия всех платежных карт. Это помогает клиентам бесперебойно закрывать все свои запросы. В частности, оплачивать покупки в торговых сетях и снимать наличные.

Интересно, что с момента запуска доставки карт за границу уже сформировались три страны-рекордсменки по количеству заказов: Польша, Германия и Чехия.

Услуга бесплатной доставки карт действует до конца 2025 года. Узнать больше о заказе карт и доставке можно на сайте ПриватБанка или в приложении "Приват24".