Комбуаре: У Нанта есть только 20% шансов на успех в матче с Ювентусом
Главный тренер Нанта Антуан Комбуаре считает, что после выездной ничьей 1:1 у его команды в домашнем матче мало шансов добиться успеха в матче с Ювентусом.
В четверг, 23 февраля Нант сыграет на своём поле ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с Ювентусом. Первая встреча между этими командами завершилась со счётом 1:1.
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"Мы совершили подвиг в Турине, теперь хотим попробовать сделать еще один, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги Европы. В прошлом сезоне мы уже побеждали ПСЖ и Монако, а также выигрывали Кубок Франции.
У нас только два шанса из десяти, но мы намерены ими воспользоваться. Нам нечего терять! Хочу попросить болельщиков о "жаркой" атмосфере, но без штрафов для команды и для самих фанатов.
Надеюсь, в ответной встрече Анхель Ди Мария сыграет немного хуже своих возможностей", – приводит Gazzetta dello Sport слова Комбуаре.
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