Команды Зинченко и Малиновского лидируют в топ-5 лиг Европы по количеству забитых мячей

Клубы двух представителей сборной Украины – Александра Зинченко и Руслана Малиновского – демонстрируют феноменальную результативность.

После вчерашнего разгрома, который Аталанта учинила Торино, забив в ворота "гранатовых" семь безответных мячей, команда Руслана Малиновского поднялась на чистую вторую строчку среди команд, забивших наибольшее количество голов в пяти самых популярных чемпионатах Европы, сообщает Squawka Football.

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Бергамский клуб вышел в лидеры Серии А по забитым голам – 57 метких выстрелов в 21-м матче. К слову, это на 18 результативных ударов больше, чем у лидера чемпионата – Ювентуса. Лучший показатель в пятерке крупнейших лиг Европы только у английского Манчестер Сити – команда Зинченко сумела отличиться в воротах соперника 65 раз в 24-х играх.

Интересно, что в топ-10 самых результативных команд в этом сезоне вошли по три представителя от Англии и Германии, две итальянские команды и по одной от Испании и Франции.

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