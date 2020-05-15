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Команды УПЛ будут проводить спарринги только с разрешения Комитета арбитров, – журналист

15 мая 23:35 9 Читати українською
Команды УПЛ будут проводить спарринги только с разрешения Комитета арбитров, – журналист
Сергей Бойко / Фото УАФ

Клубы будут оплачивать тестирование арбитров на коронавирус в товарищеских матчах.

"Клубы получили директиву проводить спарринги только с разрешения Комитета Арбитров.

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Соперники за свой счет должны тестировать судей, которых привлекают. Клубам же легче дать свисток своим админам. Поэтому не удивляйтесь, если встретите термин совместная тренировка команд. Это и будет неофициальный спарринг", – написал в твиттере журналист Игорь Бурбас.

Напомним, УПЛ решила возобновить матчи уже с 30 мая.

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Теги
коронавирус Товарищеские матчи Арбитры Комитет арбитров УАФ
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