Команды УПЛ будут проводить спарринги только с разрешения Комитета арбитров, – журналист

Клубы будут оплачивать тестирование арбитров на коронавирус в товарищеских матчах.
"Клубы получили директиву проводить спарринги только с разрешения Комитета Арбитров.
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Соперники за свой счет должны тестировать судей, которых привлекают. Клубам же легче дать свисток своим админам. Поэтому не удивляйтесь, если встретите термин совместная тренировка команд. Это и будет неофициальный спарринг", – написал в твиттере журналист Игорь Бурбас.
Напомним, УПЛ решила возобновить матчи уже с 30 мая.
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