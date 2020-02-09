Команды украинцев в Бельгии не сыграют из-за стихии – Бундеслига также потеряла один матч

Непогода не позволит Брюгге сыграть в воскресенье / Фото из открытых источников

Непогода не позволит зрителям традиционно наслаждаться воскресными поединками в нескольких европейских чемпионатах.

Федерации футбола Бельгии и Нидерландов решили отменить все матчи, запланированные на воскресенье, сообщают официальные сайты турниров. Причиной такого решения стал шторм "Сиара", который надвигается на Европу. По прогнозам погоды, ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 120 км/ч и, как следствие, безопасность болельщиков и игроков не может быть гарантирована.

Барселона провела тренировку вслепую – Сетьен удивляет своим необычным подходом

В Бельгии отменены игры первого и второго дивизионов. В частности в Лиге Жупиле перенесены поединки: Стандард – Брюгге, Антверпен – Генк и Беверен – Кортрейк.

В Нидерландах зрители в воскресенье не смогут наблюдать за матчами: Утрехт – Аякс, АЗ – Фейеноорд, Спарта – Ден Гааг и Эммен – Твенте. Новые дата проведения встреч будут объявлены позже.

К слову, матч 21-го тура Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах – Кельн также отменен из-за погодных условий. Причиной отмены игры стал мощный циклон "Сабина", который надвигается на Германию.

Дерби делла Мадоннина, немецкая битва за Салатницу и севильская реабилитация для Сетьена: топ-5 матчей евроуикенда