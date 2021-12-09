Бавария завершила групповой этап без потерь и заслужила первую строчку рейтинга.

Бенфика – Динамо: Яремчук спасает тренера и путевку в 1/8 ЛЧ – Киев теряет шанс в группе неудачников, Барса была близко

Аталанта и Вильяреал из-за вчерашней непогоды вынуждены играть очный матч сегодня, но любую из этих команд считают самой слабой в плей-офф ЛЧ. Goal сомневается не только в команде Руслана Малиновского – Бенфика Романа Яремчука оказалась на 15-й строчке. Компанию Баварии в топ-5 составили Ливерпуль, Ман Сити, Реал и Челси. Зато суперзвездный ПСЖ был поставлен только на шестое место.

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала ЛЧ запланирована на понедельник (13 декабря) начало в 13:00 по киевскому времени.

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Рейтинг участников плей-офф Лиги чемпионов от Goal:

1. Бавария.

2. Ливерпуль.

3. Ман Сити.

4. Реал.

5. Челси.

6. ПСЖ.

7. Аякс.

8. МЮ.

9. Ювентус.

10. Атлетико.

11. Интер.

12. Лилль.

13. Спортинг.

14. Зальцбург.

15. Бенфика.

16. Аталанта/Вильяреал.