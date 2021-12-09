Команды украинцев среди аутсайдеров, а галактический ПСЖ даже не в топ-5 – рейтинг фаворитов ЛЧ после группового этапа
Сайт Goal обнародовал свой список мощности команд по итогам выступлений в группе Лиги чемпионов.
Бавария завершила групповой этап без потерь и заслужила первую строчку рейтинга.
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Аталанта и Вильяреал из-за вчерашней непогоды вынуждены играть очный матч сегодня, но любую из этих команд считают самой слабой в плей-офф ЛЧ. Goal сомневается не только в команде Руслана Малиновского – Бенфика Романа Яремчука оказалась на 15-й строчке. Компанию Баварии в топ-5 составили Ливерпуль, Ман Сити, Реал и Челси. Зато суперзвездный ПСЖ был поставлен только на шестое место.
Добавим, что жеребьевка 1/8 финала ЛЧ запланирована на понедельник (13 декабря) начало в 13:00 по киевскому времени.
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Рейтинг участников плей-офф Лиги чемпионов от Goal:
1. Бавария.
2. Ливерпуль.
3. Ман Сити.
4. Реал.
5. Челси.
6. ПСЖ.
7. Аякс.
8. МЮ.
9. Ювентус.
10. Атлетико.
11. Интер.
12. Лилль.
13. Спортинг.
14. Зальцбург.
15. Бенфика.
16. Аталанта/Вильяреал.