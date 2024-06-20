"Карпаты – это амбициозный клуб, который имеет стремление к постоянному движению вперед. Это касается всего: инфраструктуры, клубной организации, детско-юношеского футбола и первой команды. Складывается впечатление, будто ты попал в клуб, который будет тебя подталкивать к развитию.

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Да, нам придется создавать команду с нуля. У нас есть трудности из-за отсутствия игроков с 2006-го года рождения. Многие футболисты перешли в другие команды, у нас нет базового года, который нужен для работы. Поэтому будем решать этот вопрос, будем искать юных талантов. Возможно, придется играть более молодым составом. Об этом будем общаться с руководством клуба – как они видят эту ситуацию, какие будут опции на рынке, кого мы сможем подписать или привлечь из нашей Академии, если ребята будут соответствовать необходимому уровню.

Сможем поставить окончательную цель, когда сформируем команду. Потому что сейчас мы понимаем, что ее нет как таковой. Просматриваем молодых ребят, формируем коллектив. Уже упоминал об отсутствии исполнителей 2006-го года рождения. Также нужно понимать, какое количество футболистов с 2005-го года рождения мы сможем оставить. Задачи определим уже после завершения процесса комплектации", – сказал Лупашко в интервью для официального сайта клуба.

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