В Саудовской Аравии состоялся один из центральных матчей всего чемпионата. В 20-м туре встречались лидеры первого дивизиона: Аль-Иттихад принимал Аль-Наср Криштиану Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии, 20-й тур

Аль-Иттихад – Аль-Наср 1:0

Гол: Ромариньо, 80

Исход битвы равных соперников решил гол на 80-й минуте в исполнении хозяев поля. Ромариньо удачно принял мяч от Ахмеда Шарахили с правого фланга, и не сбавляя скорости выскочил на свидание с вратарём. Голкипер Аль-Насра существенно сократил дистанцию и сделал всё от себя зависящее, чтобы защитить ворота, но 32-летний Ромариньо был точен.

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Криштиану Роналду спасти свою команду от поражения не сумел. Благодаря этому результату Аль-Иттихад, которым руководит экс-наставник Тоттенхэма Нуну Эшпириту Санту, обошел Аль-Наср в турнирной таблице и вырвался на первое место.

После 20 сыгранных матчей у Аль-Иттихада 47 очков, у Аль-Насра – 46.

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