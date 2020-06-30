"Команду немного шокировали": Санжар – о состоянии игроков Карпат перед угрозой снятия с чемпионата

Главный тренер Карпат Роман Санжар признался, что психологическое состояние его подопечных далеко от идеального.

"Честно говоря, команду немного шокировали. Тем не менее, она продолжает работать, тренироваться.

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Больше пока ничего не могу сказать. Сегодня тренировались, завтра также занятия запланированы. Мы готовимся и просто ждем дальнейших указаний", – заявил Санжар в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Карпаты не смогли найти средства на выезд в Мариуполь, поэтому игра против азовцев будет отменена. Существует риск, что "львам" вообще придется сняться с текущего розыгрыша УПЛ.

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