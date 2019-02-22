Командная магия наивысшего уровня – роскошный гол Динамо Загреб в матче Лиги Европы

Лига Европы — 19:27 91
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УЕФА открыл производство против Динамо и Шахтера из-за поведения болельщиков на матчах Лиги Европы
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Класика Манчестер Юнайтед і Ліверпуля, Зінченко може знову покарати Саррі, Севільська вендета: топ-5 матчів євровікендуМир — 17:32 244
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Бойко попал в символическую команды недели в Лиге ЕвропыУкраина — 16:53 276
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Динамо U-19 узнало соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА – результаты жеребьевкиЛига чемпионов — 15:31 788
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"Челсі? Нічого страшного я не бачу". Мирон Маркевич – про жереб для Динамо і закономірне фіаско ШахтаряЛига Европы — 15:30 1358