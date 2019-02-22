Командная магия наивысшего уровня – роскошный гол Динамо Загреб в матче Лиги Европы

Загребское Динамо разгромило Викторию Пльзень в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала

Динамо Загреб – Виктория Пльзень – 4:0

Голы: Оршич, 15 Дилавер, 34, Петкович, 73, Даббур, 90+4

Лига Европы: Арсенал разгромил БАТЭ, Динамо Загреб, Зальцбург и Зенит прошли дальше, проиграв первый матч

После поражения в первом матче противостояния хорваты на своем поле не оставили сопернику никаких шансов. Особенно эффектным стал первый гол в ворота Виктории. Футболисты Динамо продемонстрировали просто фантастическое команде взаимопонимание.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: все пары

В 1/8 финала Лиги Европы загребский клуб померяется силами с лиссабонской Бенфикой.