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Командная магия наивысшего уровня – роскошный гол Динамо Загреб в матче Лиги Европы

18:33 86 Читати українською
Командная магия наивысшего уровня – роскошный гол Динамо Загреб в матче Лиги Европы
Динамо Загреб – Вікторія Пльзень – 4:0

Загребское Динамо разгромило Викторию Пльзень в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы, 1/16 финала

Динамо Загреб – Виктория Пльзень – 4:0

Голы: Оршич, 15 Дилавер, 34, Петкович, 73, Даббур, 90+4

Лига Европы: Арсенал разгромил БАТЭ, Динамо Загреб, Зальцбург и Зенит прошли дальше, проиграв первый матч

После поражения в первом матче противостояния хорваты на своем поле не оставили сопернику никаких шансов. Особенно эффектным стал первый гол в ворота Виктории. Футболисты Динамо продемонстрировали просто фантастическое команде взаимопонимание.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы: все пары

В 1/8 финала Лиги Европы загребский клуб померяется силами с лиссабонской Бенфикой.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финала

Динамо Загреб - Виктория Пльзень: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Загреб
Матч окончен
3 : 0
Виктория Пльзень
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