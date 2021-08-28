"Мы никогда против Динамо в плотной обороне не стояли, чтобы откровенно в обороне, а сегодня что? Сегодня катастрофа. Быстрые голы, ошибки. Первый гол – индивидуальная ошибка, не тактическая. Когда ты на 5-й или 7-й минуте проигрываешь 0:2, это уже зависит от многих факторов. От характера команды, от всего. Сегодня Колос был не похож на себя. В принципе, он вообще в этом сезоне на себя не похож.

Хочется извиниться перед болельщиками. Мне очень понравилось – мы 0:7 проигрываем, а болельщики кричат: "Колос". Это действительно наши болельщики. Большое спасибо им, что при таком счете аплодируют и переживают в каких-то моментах.

Динамо – Колос – 7:0 – видео голов и обзор матча

Такие моменты надо пережить. Очевидно, команде необходимы какие-то изменения. Завтра будет встреча с президентом. Что можно изменить? Мы анализируем, но не хотим все выносить в прессу. У нас есть понимание, в чем мы ошиблись, особенно главный тренер. В чем я ошибся. Я не хочу сейчас об этом говорить в прессе. Много моментов, которые не нравились еще с межсезонья и так далее.

Тренер не может собрать игроков, когда они уже на поле. Все зависит от футболистов. Это не хоккейный матч, где ты взял минутную паузу и переговорил. Футболисты должны сами. У нас много опытных игроков, наверное, они должны как-то управлять игрой. Мы играли не так, как договаривались. Начался какой-то прессинг, который мы не тренировали. Динамо только и ждало, чтобы мы пошли в прессинг. Они длинными передачами нас обыгрывали, подбирали мяч и разгоняли атаки. Это наши внутренние проблемы, не хочется о них. Есть понимание, в чем проблемы. Как там Цой пел: "Команда нуждается в переменах", – заявил Костышин в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва