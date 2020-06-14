"Команде мастеров не к лицу останавливаться и смотреть на судью": Костышин поругал подопечных за гол Шахтера

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал поражение (0:1) в матче 26 тура УПЛ против Шахтера.

"Мы пытались играть достойно с Шахтером. Все видят, в какой они форме, очень трудно играть против команды с таким качеством и мастерством. Не только нам, но и Динамо, Десне. Думаю, мы выглядели достойно. Я больше доволен отношением игроков к договоренностям, которые у нас были до матча.

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Конечно, мы не можем играть на встречных курсах с Шахтером, постоянно атаковать. Очень большая разница в скорости, качестве, работе с мячом. Мы все же пытались перекрывать зоны, страховать. В первом тайме нам удалось, а во втором...

Пропущенный гол надо смотреть. Не хочу о судье, а наоборот – это наша команда не должна останавливаться. Все в штрафной остановились – не к лицу команде мастеров останавливаться и смотреть на судью. Будет серьезный разговор, так не должно быть. Да, под дождем у нас были моменты лучше, чем до дождя", – сказал Костышин в комментарии телеканалу Футбол.

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