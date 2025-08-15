"Футбол – это, в целом, честный вид спорта. Ты не знаешь, когда тебе забьют, но то, что ты заслужил, пусть даже в серии пенальти, ты получишь. Думаю, команда заслужила этот результат, потому что, как мне кажется, мы сыграли четыре матча очень высокого уровня против очень сильных команд.

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти

Я уже говорил, что Шахтер – отличная команда, но мы были очень сосредоточены, тактически грамотны и, прежде всего, надежно оборонялись. У нас были свои моменты, и в целом команда заслужила выход в плей-офф. Мне все равно, что мы вышли по пенальти, мне важно, что осенью мы точно сыграем в еврокубках.

Две команды, с которыми мы столкнулись, были самыми сложными из всех, которые могли нам попасться. Тот факт, что мы добились успеха и прошли, придает нам уверенности в себе, учитывая, что команда еще не полностью готова. Такие поединки очень помогают нам укреплять доверительные отношения и делать их крепче. Очень важно, чтобы мы точно попали в еврокубковую осень, и мы хотим вернуть имя Панатинаикоса на европейскую карту", – цитирует Виторию gazzetta.gr

Напомним, что Шахтер вылетел после поражения Панатинаикосу в Лигу конференций, где будет играть с Серветтом.

