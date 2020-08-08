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Команда Второй лиги пережила пожар в автобусе во время поездки на матч

11:48 - Читати українською
Команда Второй лиги пережила пожар в автобусе во время поездки на матч
Энергия (Новая Каховка)

Неприятный инцидент произошел со второлиговой Энергией, когда команда ехала на контрольный матч в Одессу.

Когда футболисты из Новой Каховки подъезжали к Николаеву, машины, проезжавшие мимо, сигнализировали о неисправности автобуса. После остановки водитель увидел, что с задней части транспортного средства вырывается пламя и дым. Как оказалось, возгорание произошло из-за жары, сообщает SportArena.

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Благодаря организаторским способностям главного тренера Олега Федорчука и его помощников, удалось быстро вывести футболистов, пока водитель занимался ликвидацией пожара. В итоге обошлось легким испугом, Энергия даже смогла доехать в Одессу, где в спарринге обыграла Реал Фарму – 3:1.

"Героями себя не считаем. Да, мне с моими помощниками пришлось чуть ли не со свистком организовывать грамотный выход команды, чтобы не было паники и давки, и никто не обгорел. Но надо отдать должное нашим ребятам, они быстро сориентировались и правильно действовали. Молодцы, настоящая команда!" – прокомментировал инцидент Федорчук.

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Теги
Олег Олег Федорчук футбольные курьёзы Вторая лига Энергия Новая Каховка Энергия Новая Каховка
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