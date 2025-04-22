Лехия Гданьск приехала в гости к варшавской Легии в матче 29-го тура польской Экстраклясы. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2024/25, 29-й тур

Легия – Лехия – 2:1

Голы: Лукиньяш, 45+2, Зьолковски, 90+3 – Капич, 30

Нереализованный пенальти: Шкурин, 53 (Легия)

В стартовом составе Лехии вышли сразу трое украинцев – Желизко, Хлань и Вьюнник, у Легии же отметим белорусского экс-нападающего Динамо Илью Шкурина. Повела в счете именно Лехия на 30-й минуте – Капич шикарно пробил со штрафного в девятку!

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Легия отыгралась на последних минутах первого тайма. После навеса Шкурин выиграл верховую борьбу в штрафной, мяч завис в воздухе и опускался в ворота. Голкипер отбил мяч, однако прямо на ногу Лукиньяшу – 1:1!

В начале второго тайма Шкурин заработал пенальти, однако не смог его реализовать. Вратарь Лехии Вайраух намертво забрал мяч в руки. На поле в составе Лехии также вышел Царенко (заменил Хланя), но "украинской" команде не удалось удержать хотя бы ничью. В компенсированное время Зьолковски принес победу Легии.

Таким образом, Лехия осталась в зоне вылета с 27 очками – столько же имеет и Пуща, которая расположилась на позицию выше. Легия же с 47 баллами расположилась на пятой строчке.

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