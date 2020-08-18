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Команда украинца повторила избиение Барселоны в исполнении Баварии

19:42 - Читати українською
Команда украинца повторила избиение Барселоны в исполнении Баварии
Чихура – Сабуртало – 2:8

Хавбек Александр Беляев помог Сабуртало сокрушить Чихуру в 10 туре чемпионата Грузии.

Команда украинца на выезде победила со счетом 8:2, точно скопировав результат 1/4 финала Лиги чемпионов между Баварией и Барселоной.

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Беляев оказался на скамейке запасных, однако уже на 9 минуте заменил Цнобалидзе, который и начал избиение Чихуры. Всего в первом тайме Сабуртало забил 6 мячей, на что соперник ответил одним. Вторая половина была значительно скромнее – всего 2:1 в пользу гостей.

Разгромная победа вернула команде Беляева третью строчку турнирной таблицы, а Чихура осталась на предпоследнем месте.

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Теги
Украинцы за рубежом Чихура Чихура Сабуртало Сабуртало Александр Александр Беляев Мир
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