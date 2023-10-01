Наш Егор Ярмолюк по традиции остался в запасе команды Томаса Франка. Матч, как и онлайн-трансляция Ноттингем Форест – Брентфорд на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Очень скромные атакующие потуги обеих команд до перерыва. "Лес" немного активнее и даже забил, но Авоньи замыкал сброс Мурильо из минимального офсайда. Хадсон-Одой с тем же результативным нигерийским нападающим довели комбинацию до ума, однако Эланга не попал. А в конце тайма уже Брентфорд на стандартах прижал. Тернер спас после удара Пиннока, Висса едва не подправил выстрел Ньоргора.

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В начале второй половины Мурильо едва не подставил экс-голкипера Арсенала. Тернер не смог быстро выбить, но и Висса выставил ногу так, что снаряд очень медленно покатился в сторону пустых ворот, откуда его успел выбить центрбек Боли. Ниакате, у которого уже была желтая до перерыва, грубо проехался шипами сзади по икре соперника. Висса заработал на себе удаление на 57 минуте и острый стандарт, с которого сразу же удалось открыть счет. Йенсен подал, Ньоргор на грани офсайда замкнул. Сработала связочка хавбеков сборной Дании!

Праздник команды Ярмолюка продолжался не более 7 минут. Стив Купер вместо Хадсон-Одоя с Элангой выпустил Гиббс-Вайта и Тофоло, которые сделали гол для Нико Домингеса. Элегантный навесной удар головой получился, но и Флеккен сыграл как-то наивно, выйдя далековато из ворот и убрав руку в последний момент. Экс-партнер Миколенко по Эвертону вышел и первым же касанием мог забивать. Удар Мопе принял на себя Тофоло. Тернер парирует еще один удар Нила.

Динамичная контра гостей должна была завершаться голом Мбеумо, если бы не забег того же джокера Гиббс-Вайта, который к своей предголевой передаче добавил спасение благодаря скоростному рывку. Судьи компенсировали аж 13 минут. Наставник Ноттингема аж не удержался и переспросил, почему так много. Брентфорд нанес аж 8 ударов подряд за 18 минут в конце встречи. Мопе, Мбеумо и центральные защитники никак не могли запихнуть мячик в цель. Вуд ответил неплохой, хоть и редкой, возможностью. Тернер пропустил между руками после попытки Олакигбе, снаряд каким-то чудом не залетел.

Мопе попадает в прижатую руку Боли, рикошет снова не становится голевым. Брентфорд оседает на 13 месте, оставаясь без побед 5 тур подряд и. Партнеры Ярмолюка, который все еще безуспешно ждет дебюта в АПЛ на скамейке запасных, вообще выиграли в текущем сезоне только раз за 9 матчей во всех турнирах (в Кубке лиги удалось пройти лишь после серии пенальти). Форест набрал на 1 балл больше (8) – это 11 строчка.

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