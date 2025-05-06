Мексиканские Пачука и Леон не смогли развеять свое "родственничество" в глазах Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS).

Леон не сможет принять участие в клубном чемпионате мира 2025 года, информирует пресс-служба CAS.

Родри успеет восстановиться к клубному ЧМ, – источник

Расследование началось после жалобы костариканского клуба Алахуэленсе. Он обратил внимание ФИФА на то, что Леон и Пачука имеют одних владельцев и не должны вместе выступать на клубном ЧМ. CAS подтвердил справедливость этого замечания, поэтому "изумруды" не сыграют на революционном Мундиале. Правда, Алахуэленсе рассчитывал забрать эту путевку, но также получил отказ от Спортивного арбитражного суда.

Ранее были слухи, что ФИФА проведет отдельный матч за вакантную путевку, в котором встретятся ФК Лос-Анджелес (команда украинца Артема Смолякова) и мексиканская Америка.

ФИФА выгодно, чтобы в финал Лиги чемпионов вышли ПСЖ и Интер – есть причина