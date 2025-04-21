Плимут обыграл Ковентри Сити в матче 44-го тура Чемпионшипа, благодаря чему до сих пор имеет шанс удержаться во втором по силе дивизионе Англии.

Чемпионшип 2024/25, 44-й тур

Плимут – Ковентри Сити – 3:1

Голы: Бунду, 40, 65, Харди, 43 – Райт, 45

Максим Таловеров до сих пор не восстановился от травмы колена, поэтому снова не попал в заявку Плимута – теперь на игру с Ковентри Сити, который претендует на выход в АПЛ.

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Первый тайм завершился в пользу команды украинца – Бунду и Харди оформили комфортное преимущество в конце первой половины, хотя Райт успел сократить отставание на 45-й минуте. А после перерыва Бунду оформил дубль, забив на 65-й минуте. В итоге, игра завершилась со счетом 3:1.

Таким образом, Плимут с 43 очками остался последним в Чемпионшипе, однако расстояние до спасительной 21-й строчки составляет лишь 3 балла. Для спасения команде Таловерова необходимо победить в последних двух матчах чемпионата и рассчитывать на потери очков конкурентов. Ковентри Сити с 66 баллами занимает шестое место и может попасть в АПЛ путем плей-офф, в котором будут участвовать команды с 3-го по 6-е места.

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