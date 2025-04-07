В МЛС состоялись очередные матчи с участием украинцев. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

МЛС

Остин – Портленд Тимберс – 0:0

Коламбус Крю – Монреаль – 2:1

Голы: Джексон, 11, Рассел-Роу, 26 – Овусу, 50

Хьюстон Динамо – Лос-Анджелес – 1:0

Гол: Макглунн, 58

Месси голом спас Интер Майами от поражения – чемпионы Европы отметились результативными действиями

Остин и Портленд Тимберс расписали безголевую ничью. Александр Сваток вышел в стартовом составе и даже имел шанс забить. На 70 минуте украинский защитник нанес удар головой, но пробил выше ворот.

Коламбус Крю с Евгением Чеберко одолел Монреаль. Снова Геннадий Синчук не попал даже в заявку канадской команды. Коламбус Крю сумел удержать победу и поднялся на первую строчку Восточной Конференции, опередив Интер Майами.

Лос-Анджелес во второй раз проиграл в чемпионате. На этот раз Хьюстон причинил боль команде Смолякова, который снова вышел в стартовом составе. Артем сыграл все 90 минут.