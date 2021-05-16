"Не будем забывать, что в первом цикле он на ЧМ-2018 не вышел. Но хорошо, что имя позволило ему продолжить работу, и он сделал выводы, проведя отличный отборочный турнир Евро. Мне нравится, что Андрей пригласил помогать итальянских специалистов, и это содружество приносит плоды. Думаю, в дальнейшем ему дадут поработать с клубом из топ-лиг – может, Миланом, может, каким-то хорошим клубом АПЛ. В какой-то момент наверняка он возглавит и родное киевское Динамо.

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Сборная Украины – хорошая команда. Смотрел последние игры, и ребята Шевы показывают современный футбол – бегут, накрывают. Все молодые, энергии много. Украинцы могут преподнести сюрприз на чемпионате Европы.

Матч Россия против Украины? Может, они и встретятся в плей-офф Евро. Мне кажется, была бы серьезная, жесткая и очень ровная игра с непредсказуемым результатом", – сказал Герасименко в интервью СЭ.

Добавим, что Герасименко выступал за Динамо с января 1998 по январь 2002 года. За это время россиянин сыграл в составе киевлян 25 матчей, в которых забил один гол.

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