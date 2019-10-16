Команда Шевченко – сильнейшая сборная Украины за последние 15 лет, – экс-динамовец Серебренников

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Сергей Серебренников отметил высокий уровень выступлений команды под руководством Андрея Шевченко.

"Считаю, что Украина абсолютно заслуженно попала в финальную стадию Евро-2020 с первого места в группе. Это самая сильная сборная за последние 15 лет. У команды очень много таланта. И эти ребята будут прогрессировать.

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Можно выделить Руслана Малиновского, Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко, который вернулся после большой паузы, конечно, Тараса Степаненко. В понедельник против Португалии мы увидели, насколько сильна средняя линия команды Шевченко. Но и на других позициях – полный порядок. Начиная с вратаря Андрея Пятова.

Шевченко правильно распределил роли. Провел смену поколений и не боится доверять молодым, хотя в этом, безусловно, есть риск. Мы же видим, как состав менялся за время работы Шевченко. Он принимал совсем другую сборную, в которой многие люди не видели перспектив. Но Шевченко сменил менталитет игроков. Заставил их поверить в себя, и вот – результат", – сказал Серебренников в комментарии Советскому спорту.

Напомним, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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