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Команда Шевченко – сильнейшая сборная Украины за последние 15 лет, – экс-динамовец Серебренников

13:45 71 Читати українською
Команда Шевченко – сильнейшая сборная Украины за последние 15 лет, – экс-динамовец Серебренников
Андрей Шевченко / Фото УАФ

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Сергей Серебренников отметил высокий уровень выступлений команды под руководством Андрея Шевченко.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Считаю, что Украина абсолютно заслуженно попала в финальную стадию Евро-2020 с первого места в группе. Это самая сильная сборная за последние 15 лет. У команды очень много таланта. И эти ребята будут прогрессировать.

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Можно выделить Руслана Малиновского, Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко, который вернулся после большой паузы, конечно, Тараса Степаненко. В понедельник против Португалии мы увидели, насколько сильна средняя линия команды Шевченко. Но и на других позициях – полный порядок. Начиная с вратаря Андрея Пятова.

Шевченко правильно распределил роли. Провел смену поколений и не боится доверять молодым, хотя в этом, безусловно, есть риск. Мы же видим, как состав менялся за время работы Шевченко. Он принимал совсем другую сборную, в которой многие люди не видели перспектив. Но Шевченко сменил менталитет игроков. Заставил их поверить в себя, и вот – результат", – сказал Серебренников в комментарии Советскому спорту.

Напомним, что сборная Украины одолела португальцев (2:1) в матче отбора к Евро-2020 и оформила досрочный выход на континентальный форум. Голами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

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Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Сергей Серебренников
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