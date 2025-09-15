Главный тренер Вероны Паоло Дзанетти признался, что перевел тренировки с итальянского на английский язык из-за большого количества разных легионеров в составе команды. "Международный перерыв был полезным, но у нас есть языковой барьер. Общий язык – английский, мы так решили. По просьбе ребят мы начали проводить тренировки на итальянском, но оказалось, что игроки не очень хорошо понимали друг друга на поле.

Я учу английский день и ночь, чтобы меня понимали как можно лучше; даже Сольяно сегодня выступил на английском. Есть еще Москера и Джоване, которые не понимают английский, но все остальные понимают. Поэтому мы так решили. Иногда мне кажется, что я тренирую за границей, но в профессиональном плане это возможность для меня расти. Общий язык – это футболка, которую мы носим, наши цвета", – цитирует Дзанетти TMW.

Верона начала чемпионат с ничьей против Удинезе и поражения от Лацио. Сегодня команда Дзанетти встречается с Кремонезе.

