"Команда хорошо играла, но, к сожалению, мы не взяли три очка. Вся команда разочарована. Будем готовиться дальше.

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Мы сделали ротацию на фланге, и я очутился в центре поля. Увидел, что атака идет правым флангом и Тейлор пошел обыгрывать один на один. Подумал, что пойду в штрафную, а Тейлор разыграл и выкатил мяч мне. Так и вышло, что я там очутился.

После воздушной тревоги мы хорошо начали, забили быстрый гол. А после удаления оставалось еще много времени, мы оборонялись и строили игру от контратак.

Что делали во время воздушной тревоги? Разбирали некоторые ситуации. Настроение перед матчем с РБ Лейпциг боевое, будем готовиться!" – сказал Михайличенко в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, в матче 10-го тура УПЛ Шахтер в меньшинстве не сумел удержать победу над Александрией (2:2), пропустив на последних минутах. Уже в среду, 2 октября, "горняки" в завершальном поединке группового этапа Лиги чемпионов сразятся с РБ Лейпциг за плей-офф турнира – дончанам нужна только победа. Начало встречи в 19:45.

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