– Причина такого результата – прежде всего, в самой игре. Сегодня на футбольном поле наша команда проиграла все, что возможно проиграть. Все до одного футболисты, каждый проиграл свою дуэль 1 в 1, и в целом звенья футболистов сработали ненадлежащим образом.

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– Сегодня второй раз подряд в стартовом составе не вышел Даниил Сухоручко, зато дебютировал в основе Андрей Ризнык. Как объясните, во-первых, причину отсутствия Даниила, и насколько довольны игрой Андрея?

– Игрой наших нападающих мы недовольны, потому что не видим забитых голов, это однозначно. Так мы решили. Ризнык вышел против Динамо, сыграл активно. Но выйти на замену – это одно, а сыграть в старте – совсем другое. Сухоручко нормально работает на тренировках, находится в тонусе, так что это было наше решение.

– Во втором домашнем матче подряд Левый Берег пропускает после углового, к тому же, если не ошибаюсь, с того же фланга, на те же самые ворота, что и против Александрии. В чем причина, по вашему мнению, такой неудачной игры на стандартах соперника?

– Здесь я ничего нового не открою. Здесь идет персональная ответственность футболистов. Не буду называть их фамилии, я им все сказал в раздевалке только что. Сделаем еще анализ на холодную голову, чтобы лишнего не наговорить. Здесь идет персональная ответственность каждого игрока, они знают, что делать. Мы все показываем, все рассказываем, наигрываем на тренировках – и выходим, от этого получаем мяч в свои ворота, – сказал Первак для УПЛ ТВ.

К слову, сейчас Левый Берег занимает 13-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги с 22-мя очками после 24-х туров чемпионата.

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