После шестого подряд поражения в Бундеслиге Томас Райс был уволен.

В понедельник, 12 сентября Бохум уволил Томаса Райса с должности главного тренера, сообщается на официальном сайте рурского клуба. Последней каплей для руководства клуба стало поражение команды от Шальке (1:3) в шестом туре Бундеслиги.

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Райс проработал в Бохуме почти три года. За это время тренеру удалось вернуть скромный рурский клуб в элитный дивизион.

Интересно, что летом Томас отказался от пролонгации действующего контракта из-за некоторых сомнений. Бохум продолжит выплачивать тренеру зарплату до лета 2023 года.

Вместе с Райсом команду покинул его верный помощник Маркус Гэллхаус. Временным тренером Бохума станет тренер команды U-19 Хайко Бутчер.

Напомним, что Бохум начал этот сезон с шести поражений в чемпионате подряд.

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