Команда немного испугалась Динамо в первом тайме, – наставник Тобола о сенсационной победе над киевлянами

Главный тренер Тобола Григорий Бабаян поделился впечатлениями от победы над Динамо в контрольном матче (4:2).

"Не понравилось, как мы действовали в обороне в первом тайме. Особенно то, как мы пропускали. Не важно, против кого мы играем, Тобол должен гнуть свою линию, сохраняя четкий баланс между атакой и обороной. Мы должны играть организованно и дисциплинированно.

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В первом тайме, на мой взгляд, команда немного испугалась грозного имени соперника – Динамо. Но команда не сдавалась. Понравилось, что во втором тайме мы успокоились, мы обсудили все моменты в раздевалке. Тридцать минут второго тайма пытались играть в свой футбол, руководили игрой и, я думаю, что игра складывалась для нас очень удачно. Важно, что забили в этом матче четыре гола.

В концовке немного уменьшили, но над этим нужно работать. Мы должны выдерживать все тактические требования с первой и до последней минуты. Не важно против кого мы играем и какой счет на табло.

В целом, хороший спарринг. Первая победа для нас на собрании, победы всегда вселяют уверенность. Но этот результат ни о чем не говорит. Команды на сборах играют под разными нагрузками, в разном состоянии. Однако, всегда приятно побеждать", – поделился Бабаян в комментарии KazFootball.kz.

Напомним, Динамо сенсационно уступило Тобола (2:4), имея преимущество в 2 мяча.

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