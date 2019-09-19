Команда недели в Лиге чемпионов: обидчик Шахтера, могильщик Реала и юный бомбардир Зальцбурга

УЕФА составил символическую сборную 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В команду недели своих игроков делегировали 7 клубов, сообщает официальный твиттер турнира.

Ди Мария, тер Штеген и еще две сенсации – претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов

В частности, в сборную попали 3 исполнителя французского Пари Сен-Жермен, а также по 2 игрока амстердамского Аякса и загребского Динамо. Кроме того, в команде представлены Барселона, Олимпиакос, Манчестер Сити и Зальцбург.

Состав символической сборной:

тер Штеген – Менье, Альварес, Тальяфико, Леовац, Бернат – Вальбуэна, Гюндоган, Оршич – Холанд, Ди Мария

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