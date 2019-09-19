toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Команда недели в Лиге чемпионов: обидчик Шахтера, могильщик Реала и юный бомбардир Зальцбурга

18:31 36 Читати українською
Команда недели в Лиге чемпионов: обидчик Шахтера, могильщик Реала и юный бомбардир Зальцбурга
Гюндоган (справа) против Степаненко / ФК Шахтер

УЕФА составил символическую сборную 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В команду недели своих игроков делегировали 7 клубов, сообщает официальный твиттер турнира.

Ди Мария, тер Штеген и еще две сенсации – претенденты на звание лучшего игрока 1-го тура Лиги чемпионов

В частности, в сборную попали 3 исполнителя французского Пари Сен-Жермен, а также по 2 игрока амстердамского Аякса и загребского Динамо. Кроме того, в команде представлены Барселона, Олимпиакос, Манчестер Сити и Зальцбург.

Состав символической сборной:

тер Штеген – Менье, Альварес, Тальяфико, Леовац, Бернат – Вальбуэна, Гюндоган, Оршич – Холанд, Ди Мария

"Шахтеру, видимо, уже рвать хочется от Гвардиолы". Английские СМИ – об успехе Ман Сити в "самом тяжелом матче группы"

blog_ava
ПСЖ – Реал: проект Зидана на грани краха, королевский матч Ди Марии и его свиты, провал Куртуа
05:00
1262
Теги
Лига чемпионов Николас Тальяфико Николас Тальяфико Эдсон Альварес Эдсон Альварес Мислав Оршич Мислав Оршич Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария Матье Вальбуэна Матье Вальбуэна Хуан Бернат Хуан Бернат Тома Менье Тома Менье Марин Леовац Марин Леовац Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Динамо Киев
19:55
Мальме
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук