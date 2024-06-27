Между бельгийскими футболистами и болельщиками произошел конфликт после ничьей на Евро-2024 со сборной Украины.

Бельгия на последних минутах матча с Украиной потягивала время, чтобы не рисковать. Болельщики начали свистеть. Недовольные крики усилились после финального свистка, когда игроки попытались подойти к трибунам и отпраздновать выход в плей-офф.

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"Мы вышли в плей-офф и гордимся этим. Команда не понимает реакцию фанов. Это очень разочаровывает. Мы решили уйти в раздевалку, потому что свист – это не нормально. Не стоит забывать прошлое Бельгии. А сейчас мы выступаем на каждом турнире", – цитирует Янника Карраско HLN.

"Мы пытались победить, до последних минут искали удар. Но в итоге не хотели рисковать, как и Англия. Мы могли пропустить и вылететь. Нам нужны болельщики. Они нам нужны против Франции. Это все, что я могу сказать", – добавил Кевин де Брюйне.

Бельгия попала в плей-офф со второго места группы. Соперником "дьяволов" в 1/8 финала станет Франция. На двух предыдущих чемпионатах Европы "золотое поколение" Бельгии вылетало в четвертьфиналах.

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