Новый сезон АПЛ еще не стартовал, а относительно будущего Фрэнка Лэмпарда в Эвертоне уже есть сомнения.

Британские букмекеры традиционно обновили коэффициенты на самую быструю тренерскую отставку сезона в АПЛ. Лидером антирейтинга от Betfair стал Фрэнк Лэмпард, сообщает talkSPORT.

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Откровенно в зоне риска оказались три менеджера, которые едва спасли свои команды от вылета в прошлом сезоне. Кроме наставника Эвертона, это Ральф Хазенхюттль (Саутгемптон) и Джесси Марш (Лидс).

Наименьшие шансы дождаться увольнения Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. Новоиспеченному главному тренеру Ман Юнайтед Эрику Тег Хагу также предсказывают достаточно светлое будущее.

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