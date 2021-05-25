"Меня эти заявления также удивили. Возможно, и тренерского штаба не было! Команда еще месяц назад побеждала Шахтер, а сейчас оказывается – нет команды.

Новый тренер Александрии сформировал свой штаб

Удивило, что клуб отказался продлевать контракты с ведущими игроками. А потом говорят – нет команды. Я его понимаю, но, будучи моим помощником, Юрию нужно было более профессионально работать. Мы вместе работали, а тут такие слова. Не понятно. Возможно, у него что-то получится лучше. Ради Бога, желаю только успехов, и ждем от команды красивого футбола", – заверил Шаран в интервью UA-Футбол.

Напомним, Александрия устроила революцию после финиша на 9-й строчке УПЛ. Клуб сменил тренера, спортивного директора и уже попрощался с 9 игроками.

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