Во вторник, 2 июля, Эмполи на своём официальном сайте объявил имя нового наставника. Им стал Роберто Д'Аверса, который заменил на этой должности Давиде Николу и подписал контракт до лета 2026 года. Тосканский клуб станет пятым в тренерской карьере Д'Аверсы после Виртуса Ланчано, Пармы, Сампдории и Лечче.

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Роберто был уволен из Лечче по ходу сезона 2023/24 после ряда плохих результатов и драки с форвардом Вероны Тома Анри. После поражения своей команды в игре с "мастифами" наставник набросился на игрока соперника с кулаками. Руководство Лечче сочло такое поведение порочащим клуб и рассталось с тренером.

Напомним, что в сезоне 2023/24 цвета Эмполи защищал Виктор Коваленко. Он выступал за тосканцев на правах аренды, которая завершилась в конце июня. Сейчас украинец снова вернулся в Аталанту.

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