"Мы сейчас не очень хорошо выступаем в чемпионате. Но это другой турнир. Нужно уважать своего соперника. Динамо – сильная команда из Лиги чемпионов. Завтра будут первые 90 минут нашего противостояния. Наша цель – пройти как можно дальше в плей-офф. Надеемся улучшить наши результаты, чтобы игра в Ла Лиге не влияла на Лигу Европы.

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Сейчас мы переживаем из-за спада команды, но у нас есть игроки с большим потенциалом. Много работаем и хотим воплотить на поле наши наработки из тренировок. Хотим полностью выложиться в Лиге Европы и показать качественный футбол. Нам будет трудно, играем на выезде с непростым соперником, но мы будем работать на результат.

Мы изучали соперника. Это команда, которая идет первой в чемпионате, имеет хорошую защиту и хорошо играет в атаках. Команда, которая опережает Шахтер, вызывает уважение", – цитирует Морено Динамомания.

К слову, поединок между Динамо и Вильярреалом стартует 11 марта в 19:55. Ответный матч состоится через неделю – 18 числа.

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