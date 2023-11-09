Чемпионат Саудовской Аравии, 13-й тур

Аль-Раед – Аль-Шабаб – 2:1

Голы: Эль-Беркауи, 6, Тавареш, 55 – Саисс, 90+3

Дамак – Аль-Ахли – 2:2

Голы: Чафаи, 73, Станчу, 90+1 – Хинди, 10, Аль-Набит, 44

Главный тренер Аль-Раеда Игор Йовичевич одержал победу в дерби хорватских тренеров. Экс-тренер Шахтёра победил Аль-Шабаб Игора Бишчана и впервые за долгое время покинул последнее место чемпионата Саудовской Аравии. Теперь Аль-Раед занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, но двум его конкурентам ещё только предстоит сыграть свои матчи в 13-м туре.

Клуб Бензема официально уволил тренера, который имел конфликт со звездным французом

А вот Аль-Ахли упустил возможность вплотную приблизиться к Аль-Насру Криштиану Роналду. Команда с Эдуаром Менди, Франком Кессье и Риядом Марезом в составе позволила сопернику отыграться с 0:2. Причём решающий мяч Аль-Ахли пропустил на 90+1-й минуте... К слову, Марез в этот вечер отличился голевой передачей на Хинди.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм