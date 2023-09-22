"Это был первый матч квалификации, поэтому учитывая турнирную таблицу, которая только формируется, проигрывать нельзя было категорически. Команда эту задачу выполнила.

Что насчет игры – Гент, пока, является лидером бельгийского чемпионата. Команда демонстрирует активный, агрессивный, быстрый футбол, к которому мы были готовы. Можно считать, что результат положительный для нас, ребята активно работали в обороне, что не дало сопернику много играть у наших ворот. Было достаточно хороших моментов для реализации, но сегодня матч был достаточно шаткий – могли проиграть, а могли и победить.

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Гент последние 10 минут активно играл возле штрафной Зари – это была установка? Нет, наоборот, мои просьбы были в том, чтобы как можно выше от наших ворот встречать соперника, а также проводить контратаки. Рассчитывал на то, что замены, смогут освежить нашу игру, усилить атакующий потенциал, но этого прежде всего и не хватило для конечного положительного результата. В итоге, все же, результат хороший, и я им доволен.

Конечно же, мы надеялись и рассчитывали только на победу, но игра вносит свои коррективы. На данный момент играть в открытый, атакующий футбол с Гентом нам было трудно. Поэтому результат какой он есть. Какие были установки? Мы изучали соперника, посмотрели примерно 9-ть поединков, пытались как можно лучше изучить стиль их игры, а также рассматривали отдельных игроков. Была установка играть в активный футбол, но пока, к открытому футболу с таким соперником сегодня мы были не готовы", – приводит слова Кривенцова официальная страница Зари в Facebook.

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