МЛС, финал плей-офф

Коламбус Крю – Сиэтл Саундерс – 3:0

Голы: Зелараян, 25, 82, Этьен, 31

Сиэтл выиграл лигу в прошлом году, но защитить титул не удалось. Еще в первом тайме хозяева получили комфортное преимущество в два гола.

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Сольный концерт устроил Лукас Зелараян. Аргентинский форвард Коламбуса сначала сам замкнул подачу с левого фланга, а затем отдал идеальный пас на Этьена – 2:0. Гости совершили несколько попыток отыграться, но все напрасно. На 82 минуте Зелараян выполнил контрольный в голову, расстреляв ворота соперника из пределов штрафной.

Коламбус лишь второй раз в своей истории выиграл плей-офф МЛС (в прошлый раз в 2008 году). За "черно-золотых" выступает нападающий Фанендо Ади, который в свое время защищал цвета Металлурга Д, Динамо и Таврии. Правда, нигериец просидел весь финал на скамейке запасных.

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